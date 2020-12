Quelques activités à faire à La Prairie pendant les Fêtes

La Ville de La Prairie a organisé quelques activités pour ses citoyens en ce temps des Fêtes.

Jusqu’au 17 janvier, les Laprairiens peuvent se rendre au Sentier du vieux-fort pour découvrir le village illuminé de Noël. L’église La Nativité de la Sainte-Vierge, devant le sentier, est par ailleurs illuminée de projections.

La Ville organise aussi un concours de décorations de Noël auquel citoyens et commerçants peuvent participer. Pour ce faire, ils doivent acheminer deux photos de la façade de leur résidence ou de leur commerce à la Ville au plus tard le 31 décembre. Au total, huit prix d’une valeur de 100$ chacun en produits locaux seront remis. Un résident par secteur et un commerce seront choisis.

Il est également possible de visionner le spectacle de Noël pour enfants de 2 à 6 ans La comtesse chante Noël en ligne jusqu’au 4 janvier. Le spectacle virtuel Les 2Frères chantent Noël est aussi disponible en ligne jusqu’au 30 décembre.