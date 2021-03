Quels sont les produits agréés pour l’extermination parasitaire ?

Saviez-vous que le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dispose d’un Code de gestion des pesticides ? Effectivement, le Gouvernement du Québec se préoccupe des risques que ces produits chimiques peuvent susciter pour la santé des citoyens. Le corps humain absorbe ces produits nocifs dans l’eau qu’il boit, dans l’air qu’il respire et des objets qu’il touche lorsqu’ils sont contaminés.

Le Code de gestion des pesticides

Le Code de gestion des pesticides vise à réguler et contrôler les émissions de pesticides dans l’environnement et ainsi à réduire les risques de contamination des milieux naturels. Voici quelques exemples des mesures mises en place pour ce faire :

Interdiction de pesticides extrêmement dommageables ;

Réglementation d’usage de pesticides autorisés ;

Réglementation de fabrication des pesticides ;

Réglementation pour l’entreposage des pesticides ;

Restrictions de lieux où l’usage de pesticides est permis ;

Normes de prévention et de protection lors de l’utilisation ;

Etc.

La certification pour usage de pesticide parasitaire

Un exterminateur, pour avoir le droit d’exercer au Québec, doit se soumettre aux exigences du Code de gestion des pesticides et obtenir les permis et les certifications exigés pour l’usage et l’entreposage des différents produits d’extermination. Un exterminateur qui ne se conforme pas à la réglementation en vigueur peut voir son permis d’exercer révoquer.

Les pesticides autorisés en gestion parasitaire

1- Les biopesticides

Généralement plus écologiques que les pesticides, les biopesticides sont fabriqués à partir de sources naturelles telles que les champignons, les plantes, les animaux, les minéraux et les virus. Si l’application de biopesticides s’avère inefficace et que l’invasion parasitaire est toujours active 7 jours après l’application, l’utilisation de pesticides chimiques pourra être considérée.

2- Cyfluthrine

La cyfluthrine ne peut être utilisée que si et seulement si les biopesticides n’ont pas réussi à contrer l’infestation. On l’utilisera pour les insectes volants ou rampants, les insectes du bois (dont les fourmis charpentières) et les insectes des denrées alimentaires (dont les coquerelles). Les usagers de la Cyfluthrine doivent détenir un permis de sous-catégorie C-5, afficher un avis d’utilisation du produit au moins heures avant l’application et interdire les activités courantes pour un minimum de 12 heures à la suite de l’application du produit.

3- D-phénothrine ou tétraméthrine

La D-phénothrine ou la tétraméthrine sont autorisés pour les nids de frelons, de guêpes ou d’abeilles.

4- Bromadiolone et brométhaline

Le bromadiolone et la brométhaline combinés avec le bitrex peuvent être utilisés contre les rongeurs (rats et souris), mais seulement sous forme de brique dans un piège fermé à clef. Tout contact direct avec l’être humain doit être évité.

Écoles et garderies

Seuls les biopesticides sont autorisés pour l’extermination parasitaire à l’intérieur et à l’extérieur des établissements fréquentés par des enfants. Ils doivent être appliqués en l’absence des enfants, et ce, au moins 8 heures avant leur retour.

Si la présence sur les lieux d’un nid de guêpes ou d’abeilles nuit à la sécurité des enfants, l’usage de D-phénothrine ou tétraméthrine sera spécialement autorisé en l’absence des enfants et au moins 8 heures avant leur retour.