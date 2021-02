Quinquagénaire disparu à Candiac

Raymond Bezeau, un homme de 55 ans avec une déficience intellectuelle, a été vu la dernière fois vers 13 h à son domicile de Candiac.

La Régie intermunicipale de police Roussillon demande l’aide du public afin de le retrouver.

M. Bezeau a quitté son domicile vêtu d’un long manteau noir, une tuque de couleur bleu marin avec un logo des Canadiens et des bottes d’hiver.

Il se déplace à pied. Il mesure environ 5 pieds 3 pouces, pèse environ 160 livres, porte des lunettes de prescription.

Il a les cheveux de couleur poivre et sel et les yeux bleus. Il s’exprime en anglais, mais comprend bien le français.

Ses proches ont des raisons de craindre pour sa sécurité. Il est possible que M Bezeau se réfugie dans les dépendances situées sur les terrains privées ou commerciaux en raison du froid. Les policiers demandent à la population de vérifier leur environnement extérieur immédiat.

Toute information concernant cet événement doit être signalée par téléphone au 450 638-0911, poste 601. Le signalement peut se faire également de façon anonyme si désiré.