Quinze jeunes lancent leur entreprise dans la communauté

La Coop d’initiation à l’entrepreneuriat collectif (CIEC) «J’AIDE» à La Prairie a été ouverte officiellement, le 3 juillet. Les 15 participants ont présenté leur projet respectif pour l’occasion.

Gardiennage, entretien ménager, entretien de piscine, tonte de gazon et peinture sont quelques exemples de services que les adolescents âgés de 12 à 15 ans offriront pendant les mois de juillet et août. Ceux-ci devaient mettre en place leur propre entreprise sous forme de coopérative pour développer leur compétence en employabilité. Ils desserviront Sainte-Catherine, Saint-Constant, La Prairie, Saint-Mathieu, Saint-Philippe, Delson et Candiac.

Les participants ont été sélectionnés par les coordonnateurs du projet CIEC, Ousmane Ndiaye-Kaberamanzi et Marie-Catherine Lamontagne.

Le projet CIEC en est à sa quinzième édition grâce à son parrain, le Carrefour jeunesse-emploi à La Prairie. Les salaires sont assurés par le Fonds étudiant II, issu d’un partenariat entre le ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, le Fonds de solidarité FTQ et la FTQ.

Les intéressés à faire appel aux services des participants au projet peuvent les contacter au Carrefour jeunesse-emploi La Prairie pour une estimation gratuite! 450-845-3848, poste 234 ou sur la page Facebook CIEC La Prairie.