Quoi choisir comme voiture hivernale pour moins de 2 500 $?

Article par Antoine Joubert

Je recherche pour l’hiver un véhicule fiable et solide avec quatre roues motrices pour moins de 2 500 $. Avez-vous des suggestions?

—————-

Bonjour Dave,

Vous pourriez évidemment penser à Subaru qui propose depuis longtemps une gamme de véhicules complète avec quatre roues motrices. Ainsi, autant l’Impreza que l’Outback ou la Forester pourraient être des modèles viables pour vos besoins.

Il faut cependant savoir que ces véhicules sont prisés par des gens qui, comme vous, recherchent polyvalence et bon rendement hivernal, ce qui explique leur valeur élevée sur le marché d’occasion. Un véhicule vendu à moins de 2 500 $ risque donc d’être en piteux état. Et puisque les pièces de rechange de ces véhicules ne sont parfois pas données, il vaut mieux être prudent.

Voilà pourquoi je vous propose deux possibilités intéressantes, mais moins connues. D’abord, la Suzuki SX4 2007-2010 qui, à peu de frais, vous offrira une conduite agréable et une robustesse étonnante. Une voiture maniable, agile et très efficace dans la neige. Et il ne faut pas craindre un manque de disponibilité de pièces sur ce modèle, puisque autant les recycleurs que les commerçants de pièces d’auto ont toujours le nécessaire en stock.

L’autre option serait la Toyota Matrix 4WD. Une voiture dite increvable, capable d’avaler des kilomètres sans souci et qui pourra vous étonner par sa grande polyvalence. À 2 500 $, il se peut que la voiture convoitée soit un brin abîmée, mais le coût des pièces de remplacement demeure plus raisonnable que du côté de Subaru.