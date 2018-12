Quoi recycler et ne pas recycler aux Fêtes

Crédit photo : Pixabay

Les décorations, emballages des cadeaux, la vaisselle en styromousse et en carton et les ustensiles en plastique sont des choses qui s’accumulent pendant les Fêtes et qui ne se recyclent pas. Voici une liste des choses à mettre ou ne pas mettre dans le bac de recyclage, selon Recyc-Québec.

Ne se recycle pas

Emballages

-Choux et rubans;

-Cordes et ficelles;

-Papiers métallisés ou plastifiés.

Vaisselle

-Assiettes ou contenants de carton souillés;

-Assiettes ou verres en styromousse (sous toutes ses formes);

-Verres ou vaisselle en plastique no 6;

-Verres ou vaisselle brisés.

Décorations

Bonbonnes de neige artificielle.

-Personnages de Noël gonflables;

-Branches, couronnes et sapins (naturels ou artificiels);

-Crèches et personnages;

-Lumières et ampoules;

-Boules de Noël cassées;

-Extensions électriques;

-Pied supportant le sapin;

-Cheveux d’ange;

-Réflecteurs;

-Glaçons et guirlandes.

Autres

-Bouchons de liège;

-Piles;

-Jouets et vêtements;

-Restes de repas.

Se recycle

-Canettes non consignées;

-Enveloppes;

-Boîtes de carton;

-Boîtes de jouet (en séparant les matières);

-Bouteilles de vin;

-Contenants de verre;

-Papier d’emballage non métallisé;

-Bouteilles de plastiques non consignées;

-Boîtes de conserve;

-Papier de soie.