Radars photo: un été très payant après un passage à vide en raison du confinement

Les 11 radars photo et caméras aux feux rouges en fonction sur le territoire de l’agglomération de Longueuil ont rapporté près de 2 M$ au cours des mois de juillet et août, après un printemps passablement tranquille, alors que les Québécois étaient confinés chez eux et les routes, presque désertes.

Entre le 1er janvier et le 31 mars, les 2 radars fixes, 7 radars mobiles et 2 caméras aux feux rouges en fonction dans l’agglomération, qui comprend Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville, ont émis 10 474 constats et récolté un peu plus de 1 4 M$.

Arrivent alors la pandémie et le confinement. Conséquence: beaucoup moins d’automobilistes sur les routes et beaucoup moins de constats d’infraction. Ainsi, les radars et caméras de l’agglomération ont pris en faute seulement 5410 conducteurs, émettant pour seulement 908 780$ en contraventions entre le 1er avril et le 30 juin. Comparativement, pour la même période en 2019, les 4 radars en fonction et les 2 caméras aux feux rouges avaient émis 7218 constats et récolté 818 582$.

Le déconfinement et le fait que les Québécois ont passé leurs vacances dans la province ont cependant contribué à renflouer les coffres en juillet et août. Au cours de ces deux mois, 11 219 constats ont été émis par les radars et caméras de l’agglomération, totalisant des amendes de près de 2 M$.

Le plus payant des radars de l’agglomération, soit le radar mobile de l’autoroute 10 Ouest à Brossard (secteur du chantier du REM), a récolté à lui seul plus de 1 M$ en juillet et août, grâce à 3049 contraventions.

À l’échelle de la province, les radars photo ont émis près de 83 000 constats et rapporté un peu plus de 12 M$ en juillet et août. Avec près de 44 600 constats et une récolte de 6,6 M$, le mois de juillet a été le 2e plus lucratif depuis la mise en place du programme de radars photo, en août 2009. Le record est toujours détenu par le mois d’août 2016, avec 51 880 constats et des revenus de 7,05 M$.

Les frais annuels de fonctionnement des radars et caméras sont d’environ 10 M$.

Caméra au feu rouge de l’intersection du boul. Monchamp et de la route 132 à Saint-Constant

Janvier 2020 : 10 constats, 1708$

Février 2020 : 5 constats, 855$

Mars 2020 : 7 constats, 1197$

Avril 2020 : 4 constats, 683$

Mai 2020 : 3 constats, 513$

Juin 2020 : 7 constats, 1197$

Juillet 2020 : 14 constats, 2393$

Août 2020 : 11 constats, 1881$

Du 1 er janvier au 31 août 2020 : 61 constats, 10 427$

Radar mobile de l’autoroute 30 à Saint-Constant