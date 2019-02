Range Rover Velar SVAutobiography Dynamic Edition : pour les amateurs d’exclusivité

Article par Sylvain Raymond

Land Rover vient d’annoncer l’ajout d’une version hautement exclusive de son Velar, la SVAutobiography Dynamic Edition 2019. Produite par la division des véhicules spéciaux du constructeur, le Velar SVAutobiography Dynamic Edition sera proposé au Canada à la fin de l’été 2019 et commercialisé uniquement pour une année. Il devient ainsi le second modèle du constructeur à porter l’appellation exclusive SVAutobiography avec le Range Rover régulier.

Le modèle, qui occupera le sommet de la gamme Velar en matière de prix et de luxe, se distingue à l’extérieur par ses prises d’air proéminentes dans le bouclier afin d’acheminer plus d’air frais au moteur et aux freins. Le parechoc arrière profite aussi de quelques modifications, mais le changement le plus remarquable à l’arrière demeure l’échappement quadruple unique à cette livrée. Ses jantes de 21 pouces exclusives sont un autre indice, et il sera même possible d’obtenir des roues de 22 pouces afin de rehausser l’impact encore plus.

Il sera vendu avec un choix de six couleurs de carrosserie, dont le bleu Satin Byron exclusive à cette version. Dans tous les cas, le toit est peint en noir afin de faire contraste avec le reste de la carrosserie.

Le véhicule n’est pas uniquement différent esthétiquement, il est aussi plus performant. Il offre sous le capot un V8 suralimenté de 5,0 litres qui développe 550 chevaux et un couple de 502 lb-pi, lui permettant de boucler le 0-100 km/h sous la barre des 4,5 secondes. Il bénéficie d’une suspension également adaptée à sa vocation et des freins procurant un peu plus de mordant. Le rouage intégral est aussi calibré afin de maximiser les performances, notamment en favorisant le couple aux roues arrière.

Le prix sera dévoilé ultérieurement. En ce moment, la version SVAutobiography du Range Rover est vendue à un prix de base de 201 500 $ alors que le plus cossu des Velar est vendu actuellement à partir de 80 700 $.