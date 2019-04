Rappel de tasses qui produisent des étincelles au four à micro-ondes

Crédit photo : Santé Canada

Un rappel de Santé Canada vise les deux modèles de tasses de la collection de la Saint-Valentin de la compagnie Les Thés David’s Tea. Les tasses rappelées sont des tasses empilables, de couleur rose profond et bleu foncé.

Une erreur s’est produite durant la traduction de la version française de l’étiquetage du produit en anglais. La version anglaise indique que les tasses vont au four à micro-ondes, et ce, même si ce n’est pas le cas. Les tasses peuvent produire des étincelles lorsqu’elles sont placées au four à micro-ondes, ce qui présente un risque d’incendie.

En date du 17 avril 2019, deux incidents ont été signalés à l’entreprise. Dans les deux situations des étincelles se sont produites lorsque la tasse a été mise au four à micro-ondes. Aucune blessure n’a été déclarée.

Au Canada, environ 890 unités de tasses bleues et 631 tasses roses ont été vendues dans des commerces de détails Les Thés DAVIDsTEA et en ligne au davidstea.com.

Les produits affectés ont été vendus du 29 janvier 2019 au 14 février 2019.

Si la tasse a été achetée en boutique, les consommateurs doivent se rendre en boutique pour recevoir un remboursement.

Si l’achat a été fait en ligne, les consommateurs doivent contacter le service à la clientèle : au 1-855-702-3006, de 9h à 17h du lundi au dimanche, ou service@davidstea.com

(Source : Santé Canada)