Rappel d’un détecteur combiné de fumée et de monoxyde de carbone

Un détecteur combiné de fumée et de monoxyde de carbone pour la maison fait présentement l’objet d’un rappel en raison d’une possible défaillance.

En date du 6 février, l’entreprise avait reçu un rapport d’un détecteur ayant fait défaut au Canada mais aucun rapport de blessures. Environ 6 produits ont été vendus au Canada de juillet à octobre 2019.

Le détecteur est blanc, rond, avec un avertissement sonore et un affichage numérique. Il fonctionne sur batterie et ne permet pas de connexion câblée. Le compartiment des piles se trouve à l’arrière de l’appareil. Le détecteur n’a pas de numéro de modèle, de date de fabrication et de marques de certification, telles que CSA, cUL ou cETL. Le produit rappelé a été vendu par l’entremise d’un fournisseur tiers indépendant sur le site Walmart.ca, sous la référence 6HMGL4RAX630.

Santé Canada précise que l’alarme n’est pas certifiée selon les normes canadiennes et n’a pas été évaluée pour sa sécurité. Elle pourrait ne pas fonctionner en présence de fumée ou de niveaux élevés de monoxyde de carbone, ce qui présente un risque d’incendie et d’intoxication au monoxyde de carbone.

Les consommateurs devraient immédiatement remplacer le détecteur de fumée et de monoxyde de carbone par un détecteur fonctionnel. Ils devraient également jeter le détecteur conformément aux exigences de leur municipalité en matière de déchets électroniques. Lors de l’achat et de l’installation de détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, il est conseillé aux consommateurs de rechercher une marque de certification reconnue sur le produit, comme CSA, cUL ou cETL.

(Source: Santé Canada)