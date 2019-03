Recherché pour vol de billets de loterie

Crédit photo : Gracieuseté – Régie intermunicipale de police Roussillon

Un suspect est recherché à la suite d’un vol à l’étalage survenu dans une station-service de Candiac, le 1er décembre 2018 aux alentours de 4h.

Selon le communiqué de la Régie intermunicipale de police en date du 19 mars, l’individu a profité de l’absence du commis pour prendre des billets de loterie dans le présentoir. Le montant de son vol s’élève à 400$.

Le suspect, âgé entre 20 et 30 ans, a les yeux bruns et porte une barbichette brune. Il mesure 1,75 m (5 pi 7 po) et pèse environ 79 kg (174 lb). Au moment du vol, il portait une tuque noire, un chandail avec un capuchon bleu, un manteau d’hiver gris et noir, des jeans bleus et des espadrilles noires avec la semelle blanche.

Quiconque croit le reconnaître est invité à communiquer avec le sergent-détective Jean-François Demers au 450 638-0911, poste 487. On peut également téléphoner en toute confidentialité à l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou effectuer un signalement en ligne à echeaucrime.com.