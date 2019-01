Recherchés pour une introduction dans un bureau commercial

Crédit photo : gracieuseté - Régie de police Roussillon

La police demande l’aide du public afin d’identifier un suspect et son complice d’une introduction par effraction commise le 23 décembre dans un bureau commercial de Sainte-Catherine.

Les deux hommes se sont présentés à bord d’une Honda Civic blanche à quatre portes vers 20h15, en dehors des heures d’ouverture.

«Pendant que le complice attend dans la voiture, le principal suspect s’est introduit par effraction dans le commerce et a fouillé les lieux», rapporte la Régie intermunicipale de police Roussillon dans un communiqué publié le 29 janvier.

L’individu n’a rien volé.

Le 4 novembre, un événement similaire était survenu au même endroit. Les voleurs avaient dérobé une petite caisse avec plus de 3 000$.

«Après ce vol, les propriétaires ont fait installer des caméras de surveillance qui ont permis de capter les images des suspects du 23 décembre», informe la police.

Les deux hommes recherchés sont de race blanche et semblent âgés entre 30 et 45 ans. Le conducteur portait des lunettes foncées et est assez costaud. Celui qui s’est introduit par effraction mesure environ 6 pieds et pèse autour de 82 kg.

Toute information concernant cet événement peut être signalée à la police de Rousillon au 450 638-0911, poste 487. Sinon, de façon anonyme par l’organisme Échec au crime au 1 800 711-1800 ou en ligne au echecaucrime.com. (H.G.)