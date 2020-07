RécréoParc à Sainte-Catherine : camping, plage, zone nautique et sentiers à un seul endroit

Le RécréoParc à Sainte-Catherine permet à ses visiteurs de camper dans plus de 40 installations, de se baigner à la plage, de pratiquer des sports nautiques, de marcher et de faire du vélo sur ses sentiers dans la nature au bord de l’eau.

À la plage cet été, une terrasse, une nouvelle concession alimentaire et la présence d’un DJ les fins de semaine pour des beach parties ont été ajoutés.

Les Montréalais autant que les citoyens des Villes près de Sainte-Catherine peuvent tous accéder aux installations du RécréoParc. L’entrée est gratuite pour les Sainte-Catherinois, Candiacois et Delsonniens avec leur carte citoyenne.

Pour la plage, il est recommandé de réserver en ligne, mais ce n’est pas obligatoire. Celle-ci a la capacité d’accueillir jusqu’à 5 000 personnes.

Les marcheurs et cyclistes, entre autres, ont des kilomètres à parcourir avec la piste cyclable qui part du secteur de Longueuil jusqu’à Kahnawake et Lachine, en passant par l’Estacade du pont Champlain.

Camping

Les campeurs ont à leur disposition quatre prêt-à-camper et 39 sites sur plateforme. Pandémie oblige, les aires de feu ont été réaménagées pour respecter la distanciation sociale, puis des lavabos portatifs et des toilettes sèches désinfectées fréquemment ont été installés.

Parmi les prêt-à-camper, on compte une tente-bulle, soit un dôme transparent pouvant accueillir deux personnes avec large bande givrée pour plus d’intimité. La tente XO, avec un puits de lumière est également disponible pour les familles. Puis, un chalet urbain construit avec un conteneur et une cabane en bois rond s’offrent aussi aux amateurs de plein air qui n’ont pas envie de séjourner dans une tente.

Zone nautique

À proximité du RécréoParc, les trois kilomètres de parc linéaire de la zone nautique longeant le fleuve Saint-Laurent sont également accessibles aux pêcheurs, kayakistes ou amateurs d’autres activités sur l’eau.