Refuge animal de retour à la SPCA Roussillon

Crédit photo : Tirée de la page Facebook de Refuge animal

L’équipe de tournage de l’émission télé Refuge animal diffusée à TVA est de retour à la SPCA Roussillon à Delson pour sa 5e saison, qui sera diffusée ce printemps.

La majeure partie du tournage s’est terminée au mois de décembre.

«Ils sont venu deux ou trois jours par semaine et ça s’est fait assez rapidement. Ils reviennent parfois pour des petits suivis», indique Pierre Bourbonnais, directeur général de la SPCA.

Si certains employés étaient frileux à l’idée de voir débarquer l’animateur Stéphane Fallu et son équipe lors du tournage de la 4e saison, cet été, ils étaient ravis de répéter l’expérience cette fois-ci.

«C’est sûr qu’on s’habitue aux caméras et aux techniciens un peu partout, mais c’est une présence à considérer», confie M. Bourbonnais.

Il ajoute que pour les besoins de la production, un examen effectué par un vétérinaire peut prendre 30 minutes au lieu de cinq, car des questions sont posées et les procédures sont expliquées en détails.

«Nous sommes heureux de la visibilité que ça nous donne, mais surtout de l’éducation et de la compréhension que ça permet», laisse savoir le directeur de la SPCA.

Des représentants de la police ou des services publics, des employés municipaux et des citoyens leur ont dit qu’ils comprennent beaucoup mieux le travail qui se fait à la SPCA.

«Ce n’est pas comme on voit dans les films ou comme les vieilles méthodes connues de ramasser les animaux et de les mettre en cage pour les laisser là. On joue un rôle préventif», dit M. Bourbonnais.

Il confirme que le nombre d’adoptions a augmenté depuis la diffusion de l’émission à l’automne.

«C’est difficile à chiffrer, admet toutefois le directeur de la SPCA. On a aussi changé d’endroit et de nom, alors la comparaison se fait plus ou moins bien.»

Certaines personnes appellent ou se rendent sur les lieux en mentionnant l’émission.

«Ce sont des personnes qui ne nous auraient peut-être pas contactés autrement», affirme M. Bourbonnais.

L’émission Refuge animal sera présentée sur les ondes de TVA au printemps. Sa case horaire n’a pas encore été déterminée.