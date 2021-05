Rendez-vous virtuel d’emploi au Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries

Le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) mise sur un rendez-vous virtuel d’emploi pour combler des postes en lien direct avec le soutien aux élèves.

« L’ABC de l’emploi au CSSDGS » se tient ce mercredi 19 mai de 10h à 16h au CSDGS.qc.ca/emplois. Pour y participer, il faut s’inscrire au même endroit avant le lundi 17 mai à midi.

« L’objectif de ce premier rendez-vous virtuel est de permettre aux gens d’obtenir les informations importantes pour évaluer si les offres d’emplois disponibles au CSSDGS correspondent à ce qu’ils recherchent en matière de carrière dans le milieu scolaire. Ces personnes pourront alors avoir un accès direct avec l’un des membres de l’équipe de dotation du Service des ressources humaines afin d’en savoir plus concernant les possibilités d’emplois, les conditions de travail et les exigences des divers emplois disponibles au sein du CSSDGS, en plus de pouvoir poser des questions! » fait part le CSSDGS dans un communiqué.

« Plusieurs remplacements sont déjà disponibles dans les établissements scolaires jusqu’à la fin de l’année scolaire, alors que d’autres seront affichés durant la période estivale pour un travail débutant au mois d’août, par exemple :