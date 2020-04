Renfort en CHSLD : François Legault fait appel au «sens du devoir» des médecins

Le premier ministre François Legault exhorte les médecins généralistes et spécialistes à prêter main-forte au personnel en CHSLD publics et privés, où il manque environ 2000 infirmières et préposés aux bénéficiaires. Une situation qu’il a qualifiée d’«urgence nationale».

Le premier ministre a réitéré son souhait que les médecins généralistes et plus particulièrement les quelque 2000 médecins spécialistes disponibles en raison du report des chirurgies intègrent les milieux des CHSLD, le temps de la pandémie.

«Je vous demande un effort spécial, de prendre soin de nos aînés. On a besoin de vous autres», a-t-il insisté.

Ces médecins seraient appelés à exécuter des tâches d’infirmières qui, elles, soutiendraient le travail des préposées aux bénéficiaires.

Il a dénoncé les propos du président et de la présidente des syndicats des médecins généralistes et spécialistes qui, dans une entrevue avec Paul Arcand, auraient mentionné qu’il ne manque pas de médecins dans les CHSLD, et qu’ils ne peuvent pas demander à leurs membres d’y laver le plancher.

Selon le premier ministre, il est préférable de recevoir l’aide de médecins qui sont qualifiés pour ces tâches, plutôt que d’autres personnes qui ne le seraient pas.

«Ils sont surqualifiés, mais à partir du moment où on n’a pas personne d’autres, on leur demande de venir aider, souligne-t-il, laissant paraître une certaine impatience . Ça n’existe pas 2000 infirmières ou 2000 préposés aux bénéficiaires. On ne peut pas faire de magie!»

Quant à la rémunération des médecins qui intégreraient les CHSLD, ils seraient effectivement payés plus cher que les infirmières pour exécutent des tâches similaires, a confirmé M. Legault.

«J’aime mieux avoir des médecins qui font le travail d’infirmières que des médecins devant des lits vides.»

Concernant la rémunération des préposés aux bénéficiaires, M. Legault s’est dit prêt à augmenter leur salaire.

«M. Barrette [ancien ministre de la Santé] nous a dit qu’il avait essayé d’augmenter leur salaire, mais qu’il n’a pas réussi. Nous, on espère réussir dans les négociations.»

Armée

M. Legault affirme avoir demandé à l’armée canadienne combien de membres de personnel qualifiés en santé pourraient être envoyés dans les CHSLD de la province pour apporter une aide complémentaire et faire le travail des infirmières.

Selon les plus récentes informations, 1000 seraient disponibles.

«On est ouvert à recevoir du personnel qualifié de l’armée», a indiqué le premier ministre.

Bilan

487 décès, +52

14 860 cas confirmés, +612

1565 cas en Montérégie

984 hospitalisations, +48

218 personnes aux soins intensifs, -12