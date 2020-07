Renouer avec les producteurs régionaux

La belle saison revenue, on renoue avec les producteurs régionaux en cueillant ses fruits et légumes au champ ou encore en se rendant dans l’un des marchés publics.

L’autocueillette permet aux familles de se rapprocher de la nature et de r25encontrer les maraîchers. Les produits en vedette: la fraise, le bleuet, le bleuet biologique, la framboise, la pomme, la citrouille et les courges, des légumes divers, la poire, le maïs, le raisin de table et même la tomate, oui, oui, la tomate. Psitt… les producteurs de bleuets prédisent une bonne saison si la pluie tombe d’ici la mi-septembre, informe la MRC du Haut-Saint-Laurent.

L’autocueillette se pratique dans les régions de Beauharnois-Salaberry, Vaudreuil-Soulanges et Haut-Saint-Laurent. Un petit conseil: avant de se déplacer, on communique avec le producteur afin de connaître son mode de fonctionnement, les dates et heures d’ouverture. On demande aussi, le cas échéant, si les aires de pique-nique sont ouvertes.

Envie de goûter les produits du terroir sans les cueillir? Des maraîchers vendent leurs récoltes en kiosque, à la ferme ou en ligne.

Marchés publics

Une visite des marchés publics représente également une belle façon de mettre les produits du terroir dans son assiette. Dans la région de Beauharnois-Salaberry, le Marché public régional de Salaberry-de-Valleyfield, dans la ville du même nom, ouvre ses portes tous les jeudis et samedis. Il est possible d’y faire provision de fines herbes, fruits et légumes, confitures, miel, viande, vin, épices, plantes et plus encore!

Dans la région de Vaudreuil-Soulanges, les arrêts se font au Marché des saveurs Île Perrot, dans la ville du même nom, les mercredis, et au Marché extérieur Vaudreuil-Soulanges à Vaudreuil-Dorion, les jeudis et samedis. On peut également s’approvisionner en fruits et légumes frais en ligne, via le Marché écolocal de la Coop CSUR à Rigaud.

Dans la région du Haut-Saint-Laurent, le Marché fermier du comté de Huntingdon, dans la municipalité du même nom, accueille tous les mercredis une dizaine de producteurs. Légumes, viandes, pain, savons, fruits de saison garnissent les étals.

Plusieurs mesures sanitaires ont été mises en place dans les marchés publics. Le lavage des mains à l’entrée du marché et à l’approche des kiosques, la distanciation sociale de 2 mètres en tout temps ainsi que l’accueil d’un visiteur à la fois par kiosque sont pratiqués sur plusieurs sites. La distanciation entre les kiosques et un parcours à sens unique s’ajoutent pour d’autres marchés.

