La société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) a procédé à la réouverture complète de la piste multifonctionnelle du pont Jacques-Cartier vendredi dernier. Le trottoir et le belvédère demeurent quant à eux fermés jusqu’à nouvel ordre.

Le 10 avril, la PJCCI avait interdit l’accès aux piétons entre 8h et 19h, afin d’éviter qu’un trop grand nombre de personnes se retrouvent sur la piste trop étroite pour permettre de respecter les mesures de distanciation physique. L’accès n’avait cependant pas été restreint pour les cyclistes.

Les 30 et 31 mai, des gardiens de sécurité avaient même été postés aux cinq accès du pont dans le but d’informer les usagers de ces mesures exceptionnelles et de faire respecter les heures d’accès.

La PJCCI invite les usagers de la piste à respecter les mesures de distanciation physique et à porter un masque s’ils ne peuvent respecter le deux mètres.