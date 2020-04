Repeindre la vie en bleu pour la Journée de sensibilisation à l’autisme

La Fédération québécoise de l’autisme invite les gens à se maquiller, se déguiser ou afficher des dessins et banderoles de couleur bleu en soutien à la Journée internationale de sensibilisation à l’autisme.

Cette journée du 2 avril a été identifiée parmi le quatrième mois de l’année, mois de l’autisme, pour célébrer et promouvoir cette condition qui touche plus de 1.5% de la population. On parle donc de millier de personnes partout au Québec.

En ce 36e mois de l’autisme, la Fédération a aussi conçu deux campagnes particulières. La première consiste à sensibiliser l’ensemble de la population aux difficultés rencontrées par les autistes tout au long de leur vie.

L’autre se veut une carte de médiation et d’explication qui permettra aux parents et accompagnateurs de gérer une crise, notamment lorsqu’elle survient en public.

Quelques faits

L’autisme est une condition qui engendre des difficultés importantes au niveau de la communication et des interactions sociale; et des comportements, activités et intérêts spécifiques ou répétitifs

Quatre fois plus présents chez les garçons

L’autisme est la catégorie des élèves handicapés dont la hausse a été la plus forte au réseau scolaire entre 2001 et 2016: 628,4%

Le risque de suicide d’une personne autiste est deux fois plus élevé que pour les autres jeunes de son âge* (jusqu’à 24 ans)

Une fois adulte, les chances d’inclusion professionnelle d’une personne adulte n’excéderaient pas 10%

Pour obtenir un hébergerment, le temps d’attente serait de 6 ans pour une demande de priorité élevée et de 13 ans pour une priorité modérée