Reprise de la diffusion du nombre de cas de COVID-19 par villes : une quinzaine de plus dans la région

Après trois jours de pause, la Direction de la santé publique de la Montérégie a repris la diffusion du nombre de cas confirmés de COVID-19 sur une carte interactive, le 22 avril. Elle recense 14 nouveaux cas dans la région.

C’est à La Prairie que l’augmentation est la plus importante, soit 6. Pour le nombre total, c’est la Ville de Saint-Constant qui en compte le plus, soit 49, avec un ajout de 3 supplémentaires. La situation demeure stable à Saint-Mathieu et Delson.

Le bilan s’élève à 153 cas dans les villes de la région.

La Montérégie compte 2 573 cas confirmés, 69 décès et 218 personnes sont hospitalisées.

Bilan par villes

-La Prairie: 37 (+6)

-Saint-Constant: 49 (+3)

-Sainte-Catherine: 28 (+4)

-Candiac: 21 (+4)

-Saint-Philippe: 8 (-1)

-Saint-Mathieu: 5 (stable)

-Delson: 5 (stable)