Un résident de Candiac souhaite que la Ville abatte l’arbre qu’elle a planté

Crédit photo : Le Reflet - David Penven

Ken Poirier prend un soin jaloux de son terrain. Le résident de la place Jasper à Candiac n’est cependant pas content de voir les multiples trous creusés par les écureuils dans sa pelouse. La raison? La présence d’un marronnier à fleurs rouges planté il y a quelques années par la Ville.

Selon le résident de 79 ans, les écureuils s’en donnent à cœur joie en dégustant les marrons. Épluchant la bogue (la coque épineuse renfermant le fruit), plusieurs de ses petites bêtes grattent le sol afin d’y enterrer le marron en guise de provisions, selon le Candiacois.

«Je veux que la Ville vienne couper l’arbre. Regarde tous les trous et les morceaux. C’est sale. Je paie pour l’entretien de mon gazon. Ça me coûte 400$ pour l’année et regarde le résultat», a déclaré M. Poirier au représentant du Reflet qui s’est rendu sur place.

«Les écureuils sont les king de Candiac», lance le propriétaire.

«Tous les ans, à ce temps-ci, c’est pareil. Mais cette année, c’est pire qu’avant.» – Ken Poirier, résident à Candiac

Sur le sol, les multiples trous sont bien visibles tout comme les morceaux des bogues qu’on retrouve au pied du marronnier et ailleurs sur le gazon.

À la suite de l’intervention de M. Poirier qui a interpellé la Municipalité à ce propos, l’équipe d’arboriculture de la Ville a effectué cet été un rehaussement de couronne sur le marronnier en question. Cette méthode consiste à tailler et/ou enlever les branches du bas de l’arbre afin d’augmenter son dégagement au sol. Pour le résident, cette intervention ne suffit pas à enrayer le problème.

Diversité du patrimoine arboricole

La Ville de Candiac n’a pas l’intention d’abattre le marronnier à fleurs rouges, a indiqué sa directrice des communications, Jacinthe Lauzon.

«La Politique de l’arbre de la Ville, entérinée en 2012, stipule qu’il est strictement prohibé d’abattre un arbre situé sur les emprises publiques. L’équipe d’arboriculture de la municipalité et les résidents sont dans l’obligation de respecter cette règlementation. Les fruits produits par un marronnier ne sont donc pas considérés comme une raison valable pour abattre un arbre en pleine santé», a-t-elle mentionné.

Selon Mme Lauzon, Candiac applique le principe arboricole de 10 % d’arbres d’une même espèce dans le but de solidifier sa forêt urbaine.

«Une forêt variée en espèces résiste mieux aux éclosions d’insectes comme l’agrile du frêne, aux maladies et aux événements climatiques extrêmes. La Ville gère un patrimoine arboricole de 17 000 arbres sur ses emprises», rappelle Mme Lauzon.

«En somme, poursuit-elle, le choix de planter un marronnier à cet emplacement répond au plan de gestion de la municipalité et au principe du 10%. Ainsi, étant donné que la municipalité a taillé le marronnier en juillet dernier, aucune autre mesure ne sera prise», a-t-elle affirmé.

Elle a rappelé que les écureuils font partie de la nature urbaine et que la Ville ne compte donc pas intervenir à nouveau à cet égard.

Plainte

En 2018, à l’exception de la plainte de Ken Poirier, aucune autre doléance n’a été portée au sujet des écureuils à Candiac.

«Entre 2014 et 2017, nous n’avons reçu que trois demandes d’information en ce qui a trait à cet animal. Les trois résidents cherchaient simplement à trouver des conseils pour éloigner les écureuils de leur terrain», souligne Jacinthe Lauzon.

La Ville compte 243 arbres dans la famille des marronniers sur ses emprises, dont quatre sur la place Jasper.