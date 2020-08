Trois résidents de la Montérégie arrêtés au Manitoba pour vol et fraude d’identité

Deux hommes de Châteauguay et un de Mercier ont été arrêtés le 6 août à Norway House au Manitoba alors que la Gendarmerie royale canadienne effectuait un contrôle routier. Ils font face à plus d’une trentaine de chefs d’accusation liées au vol d’identité.

Les Châteauguois Beni Gileza et Sekou Toure ainsi que le Merciérois Wesnerlens Jordonne roulaient à bord d’un véhicule à Norway House le 6 août vers 20 h 35. La GRC indique avoir «reçu un appel concernant un véhicule suspect qui était passé par le barrage de contrôle pour la COVID-19 de la communauté. Les occupants ne semblaient pas savoir où ils allaient et avaient refusé de répondre à plusieurs questions».

La police a retracé la voiture et l’a interceptée. «Les policiers ont saisi plus de 70 documents contrefaits d’identité, un important montant d’argent en espèces, plusieurs cellulaires et du gaz poivré», informe la GRC par voie de communiqué .

Beni Gileza, 23 ans, Wesnerlens Jordonne, 22 ans, et Sekou Toure, 19 ans, font face à 31 chefs d’accusation de vol d’identité. Ils sont aussi accusés de fraude d’identité, de possession de documents contrefaits, possession de biens criminellement obtenus, port d’arme dans un dessein dangereux et de possession non autorisée d’une arme à feu.

Gileza et Toure sont également accusés de manquement aux conditions.

Les trois hommes ont comparu devant un juge et ont été remis en liberté. Ils seront de retour devant la cour le 7 octobre.

La GRC de Norway House poursuit son enquête. Tout personne qui aurait des renseignements dans cette affaire peut communiquer avec la police au 204-359-6483 ou via la ligne confidentielle au 1-800-222-8477.