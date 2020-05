Restauration de l’ancienne carrière à La Prairie : le promoteur lance un site Internet

L’équipe du projet des travaux de restauration et de réhabilitation du site de l’ancienne briqueterie à La Prairie annonce qu’elle a mis sur pied un site Internet au www.carrierelaprairie.com, le 21 mai, afin d’informer la population. Ce lieu été acquis par le promoteur et homme d’affaires Luc Poirier.

«Ce site vise deux objectifs, transmettre de l’information sur les activités qui se déroulent sur le site de l’ancienne carrière et permettre aux intéressés de communiquer en tout temps avec l’équipe de projet. Au besoin, d’autres moyens de communication seront développés», affirme-t-elle par communiqué de presse.

En bref, on y retrouve des renseignements sur le projet, les travaux, les mesures de suivi et de cohabitation, les différentes étapes, ainsi que des documents comme des rapports et autorisations gouvernementaux. Les coordonnées permettant de communiquer avec l’équipe en tout temps sont aussi indiquées, soit par téléphone (24h/24) 450 874-1267 ou par courriel info@carrierelaprairie.com.

L’équipe du projet indique par ailleurs qu’elle a reçu une autorisation du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), le 28 avril, pour recevoir des sols A-B désormais, plutôt que A seulement, ce qui permettra «l’aménagement éventuel d’espaces verts et de quartiers résidentiels». Les activités, stoppées pendant la pandémie le 24 mars, ont repris le 10 mai.

L’équipe du projet précise que «toutes les opérations sur le site respectent les règles environnementales dictées par le MELCC» et réitère qu’elle veut être «à l’écoute du milieu et développer un projet empreint d’avant-gardisme à la fine pointe du développement durable». Pour ce faire, elle a l’intention de participer aux consultations publiques sur l’avenir du site menées par la Ville de La Prairie et se dit disposée à rencontrer celle-ci «dans un avenir rapproché pour discuter de tous les éléments qui permettront de réaliser un projet à la satisfaction de l’ensemble des parties».