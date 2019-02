Résultats des finales de la Ligue de hockey cosom du Collège Charles-Lemoyne

Crédit photo : gracieuseté

En décembre, la Ligue de hockey cosom du collège Charles-Lemoyne a tenu une douzaine de finales de catégories au Complexe sportif Bernard-Miron à Sainte-Catherine. Voici les faits saillants.

Catégorie 6-7 ans: la finale mettait aux prises l’équipe des Dynamiques qui a blanchi par la marque de 5-0 le C.S. Bernard Miron. Dans cet effort collectif vers une victoire en finale, Dylan Blondin, marqueur du 1er but du match, a été crédité du but gagnant.

Catégorie 8-9 ans: la finale opposait le Campus-VSC et l’Académie internationale, La première l’a emporté de façon déterminante par la marque de 10-1. Mathis Longtin, avec une récolte de 6 buts, et Marc-Antoine Pard, avec 3 buts et 3 passes, se sont démarqués, mais c’est l’entraîneur de l’équipe gagnante, Alexis Robichaud (14 ans), qui a retenu l’attention en devenant l’entraîneur le plus jeune de l’histoire à reporter les grands honneurs.

Catégorie 10-11 ans: l’Académie Internationale a été couronnée championne face au PEI-CCL (4-2) avec une très belle prestation de sa gardienne de but Florence Bégin et de Guillaume Gagnon, qui a marqué le but décisif lors des tirs de barrage. L’exploit de l’Académie internationale est remarquable, puisque celle-ci a réussi à gagner ses trois rencontres éliminatoires après avoir terminé dernière au classement de la saison régulière.

Catégorie 12-14 ans: les gardiens de but Gaspard Poirier et Raphaël Giroux ont cumulé les beaux arrêts malgré la marque finale de 6 -5 pour le Service des sports face au Bantam AAA. Ce match serré s’est terminé en tirs de barrage et c’est Alexis Lepage qui a mis un terme à la rencontre avec son but lors de cette séance.

Catégorie 15-17 ans: 15 buts ont été marqués durant la finale entre le C.S. Bernard Miron et le Midget espoir. Le duo du CSBM composé de Mathieu Hinse et Nathan Venne a cumulé 8 buts et récolté 7 passes dans une victoire de 10-5.

Adultes du lundi: les Riverains affrontaient le Bantam AAA. Ayant obtenu le momentum en demi-finale, les Riverains se sont démarqués par la marque de 5-0 en finale avec une performance sans faille du gardien Éric Beauchamp.

Adultes du mercredi: le Pee-Wee AAA affrontait les Riverains et ce fût un match offensif. Le duo formé de Jonathan Abbott et Adam de Vito a inscrit 6 points pour aider le Pee Wee AAA à l’emporter 6-3.

Catégorie femmes : la Coupe LHCL se jouait entre les Sentinelles et le C.S. Bernard Miron. Jennie Dupuis Denis et Marilyn Vallée, des Sentinelles, ont inscrit 2 buts chacune dans une victoire de 6-1.

Catégorie des adultes avec déficience intellectuelle légère: cette classe effectuait un retour à l’automne et Marc André Hevey des Riverains a été le joueur dominant de la saison régulière et des séries.

Adultes 18 ans et plus: l’équipe championne de la saison régulière, les Dynamiques, ont démontré toute leur puissance à l’attaque. Elle l’a emporté 11-4 aux dépens des Dynamiques avec une contribution de 5 points de Olivier Tardif.

25 ans plus tard

La LHCL tient à féliciter ses 500 joueurs et joueuses pour cette belle saison. Elle tient aussi à remercier tous ses entraîneurs et ses capitaines pour leur grande implication. La saison hiver 2019 marquera le 25e anniversaire de la ligue et plusieurs événements spéciaux auront lieu afin de souligner cette étape marquante. La ligue a vu le jour avec 33 joueurs en janvier 1994.

La saison d’hiver s’est amorcée le 12 janvier et quelques places sont encore disponibles dans certaines catégories. Pour plus d’information, Roger Côté, président, au 514 209-1380 ou Félix-Olivier Boudreau au 438 884-6196.