Revêtement crépi vs revêtement acrylique : que choisir ?

Quand vient le temps de choisir un revêtement pour les murs extérieurs, et particulièrement les murs de fondation, quelques options s’offrent aux propriétaires : le revêtement de crépi et le revêtement acrylique. Chacun ayant ses avantages et ses inconvénients, il peut être difficile de faire un choix. Voici l’information dont vous aurez besoin pour choisir entre le revêtement de crépi et le revêtement acrylique pour vos murs extérieurs.

Qu’est-ce que le revêtement acrylique ?

Le revêtement acrylique est un enduit architectural composé d’un liant, dans ce cas-ci de l’acrylique, et de granulats, le plus souvent du sable. En étant plus étanche et flexible que les autres enduits, le revêtement acrylique assure une bonne protection contre les intempéries tout en apportant une touche d’esthétisme aux bâtiments sur lesquels il est appliqué.

Le revêtement acrylique peut être employé autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, mais on le voit plus souvent sur les murs de fondations et les façades. Il peut aussi être appliqué sur des escaliers et des perrons de béton, afin de les protéger des intempéries et pour améliorer leur apparence.

Quels sont les avantages du revêtement acrylique ?

Le revêtement acrylique est résistant aux variations de température, et il contribue également à l’isolation du bâtiment. De plus, ses propriétés protectrices et sa flexibilité lui permettent de réduire l’apparition de fissures et d’effritement sur les fondations de béton. Enfin, il est résistant au froid et à la chaleur, sans oublier que le revêtement acrylique est un enduit durable et facile d’entretien, en plus d’être efficace énergétiquement.

Qu’est-ce que le revêtement de crépi ?

Le crépi est le matériau le plus couramment utilisé pour recouvrir les fondations en béton d’une maison ou de tout bâtiment. Il améliore l’apparence des murs de fondation, en plus d’assurer que la fondation demeure saine et solide, en scellant ensemble tous les travaux de maçonnerie. Le revêtement de crépi, qui est un mélange à base de ciment, peut être appliqué à l’éponge, à la truelle, ainsi qu’au pistolet. Le choix de la technique d’application dépendra du résultat final souhaité. En effet, il est possible d’opter pour une finition lisse, rugueuse ou texturée.

Quels sont les avantages du revêtement de crépi ?

En plus de protéger la structure d’une maison ou d’un bâtiment contre la formation de fissures qui peuvent mener à des infiltrations d’eau, et d’améliorer l’apparence des murs extérieurs, le revêtement de crépi permet également de favoriser les échanges gazeux avec l’extérieur. Parmi les nombreux autres avantages du crépi, notons que c’est un revêtement résistant et durable, qu’il protège les murs de fondation contre la détérioration et la saleté, qu’il est imperméable à l’eau et qu’il est une option de revêtement extérieur peu coûteuse. Enfin, le revêtement de crépi est relativement facile à entretenir, ainsi qu’à réparer en cas d’apparition de fissures ou d’effritement.

Que vous optiez pour le revêtement de crépi ou le revêtement acrylique, il vous faudra faire inspecter les murs sur lesquels vous voulez l’appliquer. Un spécialiste en revêtement saura alors vous guider vers le meilleur choix pour votre bâtiment.