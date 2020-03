Revivez l’époque de la prohibition au Freak Show 4

Le Freak Show, grand événement-bénéfice organisé par le comité Première ligne au profit du Pavillon de naissance de l’hôpital Anna-Laberge, est de retour pour une quatrième édition sous le thème Prohibition. Cette fois-ci, c’est le musée Exporail à Saint-Constant qui accueillera les convives le temps d’une soirée, le 28 mars.

«Plus de 400 jeunes professionnels sont attendus lors de cette soirée haute en couleur où s’amalgament musique, nourriture, performances et autres surprises», indique le comité Première ligne par voie de communiqué.

«Quand je pense au Freak Show 4, ce sont les prestations artistiques de la Troupe Estreya école de danse et cirque, créées autour du thème de la prohibition, qui me rendent fière», mentionne la VP exécutive chez Gravité Média et présidente du comité, Judith Cailhier.

Depuis 2016, 115 000$ ont été remis au Pavillon de naissance grâce au Freak Show. Les dons servent à acheter des équipements qui agrémentent le séjour des familles lors de leur passage.

Les billets sont actuellement en prévente au coût de 125$ chacun, et ce, pour un temps limité. Il est possible de s’en procurer au https://www.jedonneenligne.org/fondationannalaberge/FREAK2020/. Chaque billet inclut l’alcool à volonté.