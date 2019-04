Route 132 / rue Saint-Pierre : près de 2 700 personnes ont signé la pétition

Crédit photo : Le Reflet - Hélène Gingras

Près de 2 700 citoyens ont réclamé qu’une bretelle d’accès vers la route 132 à partir de la rue Saint-Pierre à Saint-Constant soit construite en signant la pétition à ce sujet parrainée par le député de Beauharnois, Claude Reid.

Sur les 2 696 signataires, 2 295 l’ont fait via sur le site web de l’Assemblée nationale. Les quelque 400 autres signatures ont été amassées par la Ville de Saint-Constant à l’hôtel de ville, au Club de l’âge d’or et lors des deux Rendez-vous citoyens tenus les 5 et 13 février, a précisé la Municipalité au Reflet.

«Je suis heureux des résultats de la pétition. Le nombre de signataires exprime bien la problématique que les conducteurs éprouvent. Plusieurs citoyens subissent l’engorgement de cette artère depuis plusieurs années, sans compter qu’une nouvelle bretelle d’accès assurerait une plus grande sécurité», a affirmé le maire Jean-Claude Boyer.

Les citoyens avaient jusqu’au 29 mars pour signer la pétition. Cette démarche a été soutenue notamment par la députée de Sanguinet, Danielle McCann. M. Reid déposera la pétition à l’Assemblée nationale et en fera la présentation au cours des prochains jours, a indiqué la Ville.