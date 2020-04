Roxane Bruneau partage sa liste musicale pendant l’isolement

Dans le cadre de la campagne #Ensemblecheznous de l’ADISQ, l’auteure-compositrice-interprète Roxane Bruneau partage sa liste musicale de presque une trentaine de chansons.

«En cette période anxiogène, j’ai eu envie, en collaboration avec l’ADISQ, de vous partager une playlist regroupant certaines de mes chansons préférées. Parce que la musique calme, fait du bien, change les idées», dit l’artiste originaire de Saint-Philippe.

Elle inclut dans sa liste des nouveautés, des classiques et des découvertes, ainsi que des chansons et des artistes qui lui font du bien.

Divertir

Que ce soit avec des vidéos humoristiques, des parodies de ses chansons sur le thème de la COVID-19 ou des interprétations filmées à distance avec ses musiciens, Roxane Bruneau multiplie les façons de divertir ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux.

«Je sais qu’en cas d’apocalypse, j’suis pas la plus utile. J’suis clairement la première qu’on fait cuire, pis après, on est déçu parce que j’suis pas tendre. Mais en cas de confinement par exemple, j’ai le <@Ri>feeling<@$p> d’avoir pour mandat de vous divertir et je compte le faire aussi souvent que possible», a-t-elle partagé sous l’une de ses photos sur Instagram.

Quelques-unes de ses recommandations

–Jeter un sort d’Alex Nevsky avec Cœur de pirate

–Couleurs primaires d’Alexandre Poulin

–À hauteur d’hommes de Vincent Vallières

–Si jamais j’oublie de ZAZ

–Tout va bien d’Orelsan

–Contrôle de Lary Kidd

–Ain’t Easy d’Elijah Woods et Jamie Fine

–Éléphant de Koriass

–I Fall Apart de Post Malone

–Ayoye d’Offenbach

(La liste complète est disponible sur Apple Music)