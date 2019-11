Royal Lepage Optimum remet 1 000 $ au Complexe le partage

Royal Lepage Optimum a amassé 4 553$ au profit d’organismes locaux lors de la 4e édition de sa vente de garage annuelle.

De ce montant, 500$ ont été remis au Complexe le partage pour la guignolée de Saint-Constant et autant pour la guignolée de Sainte-Catherine.

L’événement, qui a eu lieu en mai, a réuni des résidents des villes de Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine.

«Ça nous fait toujours chaud au cœur de constater que de plus en plus de gens et d’entreprises pensent à organiser des événements afin de redonner au suivant», a souligné le directeur général du Complexe Frédéric Côté.