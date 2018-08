La rue Monette à Delson entrevée en raison de travaux

Crédit photo : Pixabay

Des travaux de raccordement au réseau d’aqueduc et d’égout auront lieu le vendredi 10 août, entre 7h et 15h sur la rue Monette.

Ces travaux entraîneront une fermeture partielle de la rue à la hauteur du numéro civique 70, entre 7h et 10h. La circulation se fera en alternance.

Toutefois dès 10h, il y aura une fermeture complète et seule la circulation locale sera permise. Pour indiquer la fermeture de la rue, une signalisation sera mise en place via le boulevard Georges-Gagné Sud et la rue Principale Sud.

La date et les heures mentionnées peuvent être modifiées en fonction des conditions météorologiques.

(Source: Ville de Delson)