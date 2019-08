Rumeur : la prochaine Chevrolet Corvette Z06 atteindra 800 chevaux

Article par Guillaume Rivard

La Chevrolet Corvette est de retour dans l’actualité après qu’un média automobile ait rapporté l’information que la Z06 de huitième génération arrivera vers la fin de 2021 (comme modèle 2022) avec une puissance de 800 chevaux et un couple de 700 livres-pied, sinon plus.

Selon Automobile, Chevrolet emploiera une version plus évoluée du V8 biturbo de 4,2 litres, surnommé « Blackwing », qui alimente les voitures les plus puissantes de Cadillac (CT6-V et autres à venir). Son appellation serait toutefois différente (LT7?) afin de ne pas créer de conflit avec la marque de luxe de GM.

La cylindrée devrait augmenter à 5,5 litres, tel que mentionné dans notre couverture du lancement de la Corvette 2020 à moteur central le mois dernier.

Si le tout s’avère fondé, la future Corvette Z06 générera 150 chevaux et 50 livres-pied de plus que l’actuelle Z06 à moteur avant, dont le V8 LT4 suralimenté de 6,2 litres produit 650 chevaux et autant de livres-pied de couple. Ce serait également une méchante hausse par rapport à la version Stingray de base, qui fournit jusqu’à 495 chevaux et 470 livres-pied de couple avec son V8 LT2 suralimenté de 6,2 litres.

Quand on pense que cette dernière accélère de 0 à 96 km/h en moins de trois secondes, vous imaginez à quel point la nouvelle Z06 sera rapide?

Automobile soutient même que Chevrolet pourrait ajouter deux rapports à la boîte automatique à double embrayage, qui en compte présentement dix. Et verra-t-on cette fois une boîte manuelle? Hum, ne rêvez pas trop.

En passant, vous savez que la Corvette la plus puissante qui existe en ce moment est la Corvette ZR1 2019, qui exploite un V8 LT5 de 6,2 litres développant 755 chevaux et 715 livres-pied de couple. Eh bien, le même site web prédit que la génération suivante de la ZR1 sera lancée un an ou deux après la Z06, « possiblement avec une motorisation hybride, un rouage intégral et plus de 1 000 chevaux ».

Bienvenue dans la nouvelle réalité des bolides ultra performants!