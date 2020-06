SAAQ : les examens pratiques reprennent

La Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) recommencera à effectuer des examens de conduite pratiques à partir du lundi 15 juin pour toutes les classes de permis. Les clients dont l’examen pratique devait avoir lieu en mars, en avril ou en mai et qui ont terminé leur formation recevront un appel pour obtenir en priorité un nouveau rendez-vous.

Pour ce qui est des motocyclistes (classes 6A, 6B et 6C), une grille de rendez-vous en ligne est ouverte depuis le 11 juin. Les grilles de rendez-vous pour les examens de conduite d’une auto (classe 5) et d’un véhicule lourd (classes 1, 2 et 3) seront ouvertes à partir du 22 juin. Pour prendre rendez-vous, les clients sont invités à utiliser les services en ligne de la Société.

Afin d’assurer la sécurité de la clientèle et du personnel évaluateur, plusieurs mesures sanitaires sont en place. Par exemple, dans le cas de l’examen de conduite d’une auto et d’un véhicule lourd:

le véhicule du client sera désinfecté avant et après l’examen;

une housse de plastique sera installée sur le siège passager avant du véhicule pour l’évaluateur ou l’évaluatrice;

l’évaluateur ou l’évaluatrice portera un masque et des lunettes protectrices ou une visière, qui seront remplacés ou lavés entre chaque examen.

Dans le cas de l’examen de conduite d’une moto:

le dossard et l’oreillette portés par le client seront désinfectés.

La SAAQ recommande fortement à sa clientèle de porter un masque lors d’un examen de conduite. De plus, si un client présente des symptômes liés à la COVID-19, il lui sera demandé de reporter son rendez-vous à une date ultérieure.

Rens.: saaq.gouv.qc.ca.

(Source: Société de l’assurance automobile du Québec)