Saint-Constant crée une division Environnement à sa direction générale

Le conseil municipal a entériné la création d’une division Environnement et Développement durable au sein de son Service de direction générale, lors de sa séance extraordinaire du 3 novembre.

Celle-ci verra à la gestion des projets verts de la Ville et s’assurera que la Municipalité respecte ses objectifs environnementaux.

En janvier, la Ville de Saint-Constant prévoit déposer son premier Plan directeur de développement durable 2021-2030 dans lequel elle établit sa vision du milieu de vie à long terme. C’est dans ce contexte que la Municipalité a pris la décision de créer cette nouvelle division.

«Ce plan chapeautera les politiques et les règlements, orientera les processus décisionnels et donnera le ton aux projets et opérations municipales, en plus d’influencer tous les acteurs sur son territoire», fait savoir le conseil.

En plus de voir à la concrétisation des mesures prévues au nouveau plan directeur, la division Environnement et Développement durable sera responsable «des activités et contrats d’horticulture, foresterie et agriculture urbaine de même que de la gestion de l’écocentre, des cours d’eau et des interactions entre toutes les interfaces concernées par l’environnement et le développement durable à Saint-Constant».

L’ancienne chef de division et directrice adjointe des services techniques aux Travaux publics Maggy Hinse supervisera à titre d’essai le nouveau département, indique le conseil.