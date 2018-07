Saint-Constant de nouveau dans le top 5 des meilleures villes canadiennes pour les familles

Pour une 2e année consécutive, la Ville de Saint-Constant figure parmi le top 5 des meilleures villes canadiennes pour fonder une famille et élever des enfants, d’après le palmarès annuel du magazine financier canadien MoneySense. La municipalité de 29 295 citoyens occupe le 2e rang.

La publication souligne le nombre élevé d’écoles, de garderies et de CPE ainsi que les nombreuses activités gratuites pour enfants offertes à Saint-Constant.

En 2017, la municipalité s’était classée au 4e rang à ce palmarès.

Classement général

Au classement général des meilleures villes pour y vivre, la municipalité se positionne au 7e rang au Québec. Le taux de criminalité, la mobilité et la santé sont parmi les critères pris en compte.

«On ne pourrait être plus fier. On travaille fort pour offrir le meilleur aux citoyens et aux jeunes familles qui ont fait le choix de s’établir ici. De se faire reconnaître ainsi, c’est un honneur qui nous touche», a indiqué le maire Jean-Claude Boyer par voie de communiqué.

Quelques chiffres à propos de Saint-Constant

-50% des familles ont des enfants

-19,5% de la population a moins de 15 ans

-Les frais mensuels de garderie sont en moyenne de 168$

-Revenus moyens des ménages : 93 836$ (88 212 $ en 2017)

-Valeur moyenne d’une maison : 332 935$ (300 366 en 2017)

-Logement moyen : 759$ (736$ en 2017)

-Compte de taxes moyen : 2 848$ (2 614$ en 2017)

-Bureaux de médecins : 20

(Source: Ville de Saint-Constant)

Autres villes

16e Candiac

29e La Prairie

35e Sainte-Catherine