Saint-Constant entame la reconstruction de la montée Saint-Régis

La première phase des travaux de revitalisation de la montée Saint-Régis débutera le jeudi 3 septembre, laisse savoir la Ville de Saint-Constant. Le chantier qui devrait se poursuivre jusqu’en novembre est assuré par l’entreprise Location d’Angelo au coût de 6,6 M$.

Plus précisément, le tronçon entre le boul. Monchamp et la rue Sainte-Catherine est ciblé par les travaux qui visent à le rendre accessible à tous, sécuritaire et attrayant, indique le conseil municipal qui a entériné le contrat lors de sa séance du 28 juillet. Le montant versé à l’entrepreneur est puisé à même un règlement d’emprunt de 14 M$ pour des travaux sur différentes rues, dont la montée Saint-Régis.

Pendant les travaux, seuls les citoyens habitant le quartier pourront circuler dans ce secteur. Les commerces demeureront ouverts, précise la Ville.

«Nous sommes conscients que ce projet d’envergure occasionnera des inconvénients, surtout en cette période de rentrée scolaire, affirme le maire Jean-Claude Boyer, se disant confiant que les citoyens collaboreront. Nous devons garder en tête qu’au bout du compte, c’est la qualité de vie des citoyens du quartier qui sera améliorée.»

La Ville prévoit une seconde phase lors de laquelle une piste cyclable sera aménagée. C’est aussi à ce moment que les fils électriques seront enfouis. Rappelons que Saint-Constant avait d’abord refusé cette option, puisqu’elle la jugeait trop coûteuse. Elle était revenue sur sa décision en février, faisant ainsi le bonheur de résidents de la montée Saint-Régis dont la vue était obstruée par des poteaux électriques.

Le projet

-Mise en place d’un réseau d’égout pluvial;

-Prolongement du réseau d’égout sanitaire;

-Fermeture des fossés;

-Construction d’un trottoir;

-Reconstruction de la chaussée;

-Ajout de feux de circulation aux intersections Sainte-Catherine/Montée Saint-Régis ainsi que boulevard Monchamp/Montée Saint-Régis;

-Traverses sécuritaires pour piétons et vélos;

-Construction d’une piste multifonctionnelle (entre le rang Saint-Régis Sud et la rue Sainte-Catherine);

-Construction d’une passerelle;

-Mise en place d’un réseau d’éclairage décoratif urbain;

-Mise en place d’aménagement paysager.

(Source : Ville de Saint-Constant)