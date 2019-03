Saint-Constant invite ses citoyens à relever le Défi santé 2019

Crédit photo : gracieuseté

La Ville de Saint-Constant convie ses citoyens à relever le Défi santé, la plus vaste campagne de promotion des saines habitudes de vie au Québec.

Du 1er au 30 avril, les Constantins sont invités quotidiennement à manger mieux, bouger plus et garder l’équilibre afin de favoriser leur santé physique et mentale.

Saint-Constant souhaite ainsi mobiliser les jeunes et les familles afin qu’ils adoptent un mode de vie physiquement actif et une saine alimentation.

La municipalité s’est également engagée à soutenir ses citoyens qui relèvent le Défi Santé en proposant une vingtaine d’activités sportives. Le calendrier est disponible au saint-constant.ca et il est possible de s’inscrire dès maintenant aux cours offerts gratuitement.

Du soutien gratuit

En s’inscrivant en ligne au www.defisante.ca, les participants peuvent profiter d’une panoplie d’outils de soutien gratuits, dont un

questionnaire santé, un kit «manger mieux et des infolettres de motivation. De plus, ils ont la chance de remporter l’un des nombreux prix, dont un an d’épicerie, des abonnements et des cartes-cadeaux.