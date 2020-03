Saint-Constant met à pied ses premiers employés municipaux

Dans sa correspondance quotidienne d’hier avec ses citoyens, la Ville de Saint-Constant annonce qu’elle a mis à pied ses premiers employés municipaux.

«Nous passons à de nouvelles mesures dans le but d’enrayer le plus possible la propagation de la COVID-19. Nous effectuons nos premières mises à pied dans l’équipe des Travaux publics afin de faciliter la distanciation sociale au sein de ce service considéré comme indispensable en vertu du dernier décret relatif au maintien des services essentiels», a fait savoir le maire Jean-Claude Boyer.

Il a rappelé que l’ensemble des autres services fonctionnent principalement par télétravail, et ce, jusqu’à nouvel ordre.

«Nous soutenons cette décision du gouvernement, car tout ce qui est nécessaire pour protéger nos proches, nos voisins, nos aînés et nous-même doit être effectué. Il est essentiel de ne pas baisser la garde et de continuer à suivre les consignes d’hygiène et de distanciation sociale instaurées et de mettre en place tous les moyens qui nous permettront de sauver des vies», a-t-il aussi affirmé.

Autres mesures annoncées