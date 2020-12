Saint-Constant munit sa pente à glisser d’un remonte-pente

La Ville de Saint-Constant a procédé à des améliorations à sa pente à glisser située à la Base de plein air en augmentant la hauteur et l’équipant d’un remonte-pente, notamment.

Les pistes auront désormais 8 m de haut et une inclinaison de 14%. Elles s’étendent sur une longueur de 70 m, précise la Municipalité par voie de communiqué. De plus, le site et le stationnement ont été réaménagés pour faciliter l’accessibilité aux installations.

«Un tapis mécanique a également été installé afin que les usagers puissent remonter la pente facilement, et ce, en moins d’une minute», fait savoir la Ville qui compare le nouvel appareil à celui aménagé au mont Saint-Bruno. La Ville en a fait l’acquisition au coût de 215 000$ auprès de l’entreprise Doppelmayr à Saint-Jérôme, selon l’appel d’offres public.

Le remonte-pente sera accessible du lundi au vendredi, de 17h30 à 21h30, et la fin de semaine, de 9h à 21h. Des employés municipaux seront sur place pour assurer «sa mise en marche, l’accès au site et le respect des règles sanitaires et de sécurité». Ils veilleront aussi à ce qu’un roulement des participants soit effectué toutes les deux heures.

Le maire Jean-Claude Boyer informe que le prêt de tubes sera disponible toute la saison, plutôt qu’uniquement pendant les activités de la Ville comme lors des dernières années. Ce service ne sera offert qu’aux Constantins, puisque la carte citoyenne sera obligatoire.

Des cours d’initiation au ski alpin et à la planche à neige sont également dans les plans, ajoute-t-il.

Consignes de sécurité sur place

-Les tubes seront désinfectés ou mis en quarantaine pour une durée de 24 h;

-Maximum de 150 personnes sur le site;

-Aucun vestiaire, chalet de parc ou toilette ne sera accessible sur place;

-L’accès au site se fera uniquement par la porte d’entrée des terrains de soccer.