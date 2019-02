Saint-Constant organise une 2e soirée d’information pour présenter ses projets

Crédit photo : Le Reflet - Denis Germain

L’engouement des résidents de Saint-Constant envers les futurs grands projets de la Ville est tel que celle-ci organisera une deuxième soirée d’information identique, le mercredi 13 février.

Au départ, la Municipalité avait convié la population à un «Rendez-vous citoyen» au Pavillon de la biodiversité (anciennement le Centre Denis-Lord), le mardi 5 février, à 18h. Or, le nombre de gens inscrits a vite dépassé la capacité d’accueil avant la fin de la période d’inscription.

Afin de pouvoir accueillir plus de gens, la Ville a donc déplacé l’événement au musée ferroviaire Exporail. Encore une fois, la salle sera comble avec la confirmation de 330 personnes.

«Mercredi [le 30 janvier], on avait déjà le nom de 50 personnes sur la liste d’attente, explique Manon Mainville, directrice des communications à la Municipalité. C’est pourquoi on a décidé d’organiser une deuxième soirée d’information.»

Celle-ci aura lieu aussi à Exporail à compter de 18h. Comme pour la première rencontre, une halte-garderie sera disponible pour les parents et un buffet froid sera servi. Les Constantins ont jusqu’au 8 février, 13h, pour réserver leur place par courriel à communications@saint-constant.ca.

À noter que les résidents devront respecter la date de leur inscription au Rendez-vous citoyen, puisqu’ils seront admis seulement à celle à laquelle ils ont été confirmés, de manière à faciliter l’organisation et à assurer la capacité d’accueil des deux salles.

De quoi sera-t-il question ?

Ce Rendez-vous citoyen fait suite à l’événement «Saint-Constant à venir» et portera sur l’avancement de ces projets de développement. Il sera notamment question du début des travaux de construction du complexe aquatique, du nouveau centre municipal, de la bibliothèque, de l’arrivée des commerces alimentaires et du Centre d’études collégiales de Saint-Constant au Quartier de la Gare, ainsi que du site récréotouristique entourant le Château d’eau.

Les citoyens auront la chance d’échanger avec les élus et les directeurs des différents services, en plus de découvrir des maquettes et présentations visuelles des projets. Des kiosques seront aménagés pour faciliter leur compréhension.

Un premier Rendez-vous citoyen a été tenu à l’été 2018. La Ville estime qu’environ 300 personnes y avaient participé. Étant donné que c’était à l’extérieur, la capacité d’accueil était plus grande.