Saint-Constant parmi le top 5 des villes québécoises pour fonder une famille

La Ville de Saint-Constant se classe de nouveau parmi le top 5 des villes au Québec où il fait bon d’y fonder une famille. Il s’agit d’un recul de deux places par rapport au classement de 2018.

Saint-Constant se situe au 4e rang au Québec et au 14e au Canada du classement publié par le magazine Maclean’s le 14 août. L’année dernière, la municipalité pointait au 2e rang au Québec et au Canada.

Le périodique anglophone a établi son palmarès selon le nombre d’écoles, de garderies, de CPE ainsi que l’offre d’activités gratuites pour enfants, notamment.

Sur le plan général, la Ville se positionne au 20e rang des meilleures villes québécoises où vivre.

D’après la principale intéressée, qui a commenté la nouvelle par voie de communiqué, la saine gestion, le faible taux de criminalité et l’accessibilité à la propriété expliquent ce résultat. À l’inverse, la baisse des revenus par ménage et l’augmentation du coût des loyers et de la valeur des propriétés justifient la baisse, fait valoir Saint-Constant.

De son côté, Candiac ne figure plus dans le top 100 des villes canadiennes où fonder une famille, alors qu’elle s’est classée au 23<@V>e<@$p> rang en 2018.

Statistiques sur Saint-Constant

-50% des familles ont des enfants;

-19% de la population a moins de 15 ans;

-Les frais mensuels de garderie sont en moyenne de 175$.

(Source : Ville de Saint-Constant)