Saint-Constant réinvente ses plaisirs d’hiver

La Ville de Saint-Constant annonce que les activités appelées Plaisirs d’hiver sont de retour en février dans une formule réinventée pour respecter les règles sanitaires entourant la COVID-19.

Patiner sous les étoiles à la Saint-Valentin

Patin musical à la glace de la patinoire extérieure réfrigérée située à la Base de plein air, le 12 février. Des plages horaires de 50 minutes seront disponibles de 16h à 18h50. Cette activité est réservée aux Constantins. Inscription requise.

Escapades d’hiver

Du 13 février au 13 mars, trois Escapades d’hiver proposeront différents parcours à réaliser à travers la Ville avec sa bulle familiale. Les citoyens auront besoin d’un téléphone intelligent pour y participer.

Avec Conte-moi ça!, les citoyens sont invités à emprunter des parcours pour se faire raconter des légendes.

Le jeu Cache-cache leur propose de prendre part à une chasse au trésor numérique au parc des Jardins. À l’aide d’une application mobile, les participants de tous les âges doivent trouver le plus d’objets afin d’aider les trois écureuils à garder leur environnement propre et se rendre à la mission finale.

Au Pavillon de la biodiversité, à l’aide d’une application mobile, les participants devront résoudre des énigmes afin d’aider la jeune Marguerite qui subit les effets d’une terrible malédiction. Il s’agit d’un jeu d’évasion.

Initiation au fatbike

Les 13 et 20 février, les citoyens pourront faire l’essai de fatbike.

Plusieurs plages horaires de 50 minutes entre 10h à 15h sont prévues. Inscription est requise.

Snowpark éphémère

Du 26 février au 7 mars, la Ville de Saint-Constant aura son snowpark à la Base de plein air. Les citoyens devront apporter leur planche à neige s’ils veulent faire quelques descentes. Cette activité est réservée aux Constantins et une preuve de résidence sera demandée. Aucune réservation n’est requise, mais une limite de 150 personnes est fixée pour accéder au site.

Concours

Tout au long du mois de février, la population est aussi invitée à participer à deux concours. Un premier consiste à confectionner un bonhomme de neige, à le prendre en photo et à le publier sur Facebook et Instagram avec le mot-clic #fabriquetonbonhomme. L’autre est de bâtir un château de neige, de le prendre en photo et s’inscrire au defichateaudeneige.ca. Ce concours consiste en une compétition amicale de châteaux de neige à travers le Québec. (H.G.)

