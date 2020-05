Saint-Constant rouvre la bibliothèque sur rendez-vous et Candiac débute les prêts sans contact

Les possibilités pour les lecteurs s’élargissent avec l’assouplissement des règles de la santé publique et des Villes de la région annoncent tour à tour leur fonctionnement.

Saint-Constant offrait déjà, depuis un mois, un service de prêt sans contact. Toutefois à compter du vendredi 29 mai, la bibliothèque sera ouverte au public dans le respect des mesures d’hygiène et de la distanciation sociale. L’horaire sera modifié et l’accès sera restreint à une seule personne par famille.

Les modalités régulières qui avaient été modifiées pendant la pandémie seront appliquées à la réouverture, indique la Ville, soit le nombre de documents pouvant être empruntés (10 livres et 2 revues pendant 3 semaines, 2 DVD pour 1 semaine ou 4 livres numériques pendant 3 semaines) ainsi que les frais de retard de 0,20$ par jour par document pour les adultes et de 0,10$ pour les enfants. Les retours devront continuer de se faire par l’entremise de la chute extérieure, et les visiteurs ne pourront manipuler les livres.

Horaire d’ouverture de la bibliothèque:

Lundi: 8h30 à 16h

Mardi: 8h30 à 18h

Mercredi: 8h30 à 16h

Jeudi: 8h30 à 18h

Vendredi: 8h30 à 17h

Samedi: 9h30 à 14h

Dimanche: fermée

Prêts sans contact à Candiac

Tout comme à Sainte-Catherine et Saint-Philippe, la bibliothèque de Candiac offrira le service de prêt sans contact, également à compter du 29 mai. Les Candiacois pourront réserver leurs documents en ligne à partir de cette date, mais la cueillette sur rendez-vous se fera à compter du 2 juin.

Néanmoins, les réservations faites avant la fermeture de la bibliothèque ont été conservées et pourront quant à elles être récupérées à partir du 29 mai. Les retours se feront via la chute extérieure à compter de cette date également.

Les frais de retard sont suspendus depuis le 13 mars et les prêts sont prolongés jusqu’au 30 juin.