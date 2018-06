Saint-Constant s’adapte aussi la canicule

Saint-Constant prolongera les heures d’ouverture de ses jeux d’eau en raison de la canicule qui s’abattra sur la province en fin de semaine.

Les installations des parcs du Petit Bonheur, Jean-Béliveau et Réal Bellefleur seront accessibles de 7h à 23h, plutôt que 21h comme à l’habitude.

La salle multifonctionnelle de la bibliothèque, située dans le Quartier de la gare, sera également ouverte le samedi 30 juin, de 15h à 20h, le dimanche 1er juillet, de 8h à 20h, et le lundi 2 juillet, de 8h à 20h. Le lieu est climatisé et équipé d’un abreuvoir et de toilettes. Le comptoir de prêt sera exceptionnellement ouvert dimanche et lundi en après-midi.