Saint-Constant se chargera elle-même de son déneigement

Alors que le coût des soumissions pour déneiger ses rues en milieu urbain a explosé, la Ville de Saint-Constant a décidé de reprendre les opérations à l’interne.

Après en avoir fait l’annonce lors de la séance du 17 septembre, la Ville a officialisé la nouvelle par voie de communiqué le 11 octobre.

«Le conseil municipal trouvait inconcevable de refiler la facture aux citoyens quand nous avons le personnel en place et l’équipement pour le faire. C’est contraire à nos pratiques de saine gestion financière», affirme le maire Jean-Claude Boyer.

Dans le procès-verbal de la séance extraordinaire du 5 septembre, la Municipalité rapporte qu’elle a reçu deux propositions pour le déneigement de son secteur urbain pour les trois prochaines années, soit celle de Benny D’Angelo pour la somme de 7,8 M$ et celle de L.A. Hébert au montant total de 4,5 M$. Saint-Constant précise dans son communiqué que les soumissions ont augmenté de 42% par rapport à 2018. La Ville estime que la régie interne représente la meilleure option, puisqu’elle prévoit ainsi effectuer des économies de 600 000$. Ces épargnes prennent en compte toutes les dépenses, incluant le coût de la main-d’œuvre et l’équipement nécessaire pour déneiger.

«Nous avons tout avantage à s’appuyer davantage sur nos propres ressources à l’interne, ajoute le maire. Nos employés connaissent bien la Ville et ses particularités, cela améliorera la qualité des services. En plus, nous n’aurons plus à attendre que d’autres villes soient déneigées avant de l’être nous-mêmes, ce sera donc plus efficace.»

Achats de dernière minute

À trois mois du début de l’hiver, le conseil a dû ainsi procéder à des achats de dernière minute pour s’assurer que ses employés aient l’équipement nécessaire. La Ville a d’abord fait l’acquisition de trois camions six roues, d’une gratte et d’un harnais adapté au coût total de 84 000$. Les élus ont également octroyé un contrat pour des services de camionnage en vrac à l’entreprise Provac pour un montant de 120 723$. Enfin, le conseil a également budgété une dépense de 35 000$ pour la fourniture et la livraison d’un camion de déneigement usagé et de ses accessoires auprès de l’entreprise Leclerc Automobiles.

«Nous sommes une ville souple et dynamique et nous avons pu nous revirer sur un dix cent! C’est un tour de force de se revirer de bord aussi rapidement» a imagé le maire lors de la séance du conseil du 17 septembre.

À noter que le contrat accordé à Benny D’Angelo pour le déneigement de son secteur rural au coût de 792 000$ pour les trois prochaines années reste en vigueur, puisque la Ville n’a pas remarqué d’augmentation particulière.