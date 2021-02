Saint-Constant se joint à la Grande marche Pierre Lavoie

La Ville enjoint ses citoyens à marcher 5 km dans leur quartier dans le cadre de la Grande marche du Grand Défi Pierre Lavoie, les 20 et 21 février.

La Municipalité de Saint-Constant fait remarquer qu’il s’agit d’un prétexte idéal pour participer à l’une de ces activités extérieures, dont les Escapades d’hiver qui se tiennent dans différents parcs du territoire.

«Nous avons plusieurs parcours sur notre territoire pour rendre votre marche plus amusante et ainsi, découvrir notre belle Ville. Malgré la situation exceptionnelle que nous vivons, il est important de continuer de faire de l’activité physique pour maintenir votre corps et votre esprit en santé», dit le maire Jean-Claude Boyer, par voie de communiqué.

Des manteaux de la marque québécoise Audvik seront tirés parmi les marcheurs qui auront enregistré leur participation sur le site Web de la Grande marche du Grand Défi Pierre Lavoie, informe l’organisation de l’événement.