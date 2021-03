Saint-Constant sensibilise au ramassage des selles de chiens et masques jetables

La Ville de Saint-Constant lance la campagne «Je ramasse!», afin de sensibiliser ses citoyens à se départir convenablement des excréments de leur chien et de leur masque jetable tombé au sol, dans le respect de l’environnement.

Les slogans «Sois un bon maître, sors tes sacs!» et «Les masques au sol ne disparaîtront pas par magie!» seront affichés à différents endroits dans la ville. Des poubelles supplémentaires et des distributeurs de sacs seront aussi ajoutés. D’autres messages découleront de cette campagne au courant de l’année, selon les problématiques constatées aux différentes saisons, fait savoir la Municipalité.

«Chaque printemps, la fonte des neiges fait place à plusieurs déchets dans les rues et les parcs. Cette année ne fait pas exception et avec la pandémie, on remarque que beaucoup de masques sont laissés un peu partout dans la Ville», affirme le maire, Jean-Claude Boyer, qui demande la collaboration de tous.

Le règlement relatif aux animaux adopté par la Ville de Saint-Constant interdit au gardien d’un animal de compagnie d’omettre d’enlever immédiatement ses excréments sur la propriété d’autrui, sa propriété ou tout endroit

public et d’en disposer de manière hygiénique, sous peine d’amende. Pour une première infraction, celle-ci pourrait être de 100$. Puis, 100$ sont ajoutés chaque fois au montant précédent pour chaque infraction répétée.

Par ailleurs, la Ville informe qu’une activité spéciale sera organisée le 22 avril à l’occasion du Jour de la Terre. Plus de détails seront divulgués prochainement.