Saint-Constant souligne le Jour de la Terre

Crédit photo : Gracieuseté - Ville de Saint-Constant

À l’occasion du Jour de la Terre qui a lieu chaque année le 22 avril, la Ville de Saint-Constant souhaite sensibiliser ses citoyens à

l’importance d’être des consommateurs avertis. C’est dans cet objectif que sera présentée la conférence « Être un

citoyen écoresponsable » le lundi 22 avril, à 19 h, au Pavillon de la biodiversité.

Présentée par Équiterre, la conférence propose plusieurs idées d’actions simples et pratiques pouvant être posées à l’échelle individuelle et collective, afin de favoriser

le développement d’une économie plus respectueuse des écosystèmes et des citoyens. Les citoyens sont invités à s’inscrire gratuitement à la conférence au www.saint-constant.ca.

Saint-Constant, ville amie des monarques

Cet événement sera de plus l’occasion de distribuer gratuitement des semences d’asclépiade, l’unique plante de laquelle les chenilles de monarque se nourrissent. À compter de 18 h, tous les citoyens sont invités à se procurer gratuitement des semences d’asclépiades, sur présentation d’une preuve de résidence, et ce, jusqu’à épuisement des stocks.

L’asclépiade, autrefois abondante sur le territoire québécois, est presque entièrement disparue, ce qui a eu pour conséquence la diminution de 90 % de la population de monarque depuis 15 ans. En plantant de l’asclépiade sur leur propriété, les citoyens favorisent la reproduction des papillons et celle d’autres espèces qui en dépendent directement.

La Ville de Saint-Constant, qui a reçu le titre de Ville amie des monarques de niveau «argent», a d’ailleurs l’intention d’ajouter des plantes indigènes dans ses aménagements au cours des prochains mois, en plus du Jardin à papillons, qui en sera à sa deuxième année.

(Source: communiqué Ville de Saint-Constant)