Saint-Constant veut annexer le terrain coin 132/Saint-Pierre à son territoire

Dans l’objectif d’aménager une bretelle d’accès à la route 132 à partir de la rue Saint-Pierre, la Ville de Saint-Constant a entamé un processus d’annexion pour intégrer à son territoire le terrain occupé présentement par le restaurant Le Chum. Cette procédure est «la seule solution envisageable», selon la Municipalité, alors que l’intersection est située à Sainte-Catherine.

Par voie de communiqué, le conseil rappelle que «cet endroit est au centre de problématiques de sécurité et de circulation depuis fort longtemps et qu’il souhaite, depuis des années, régler la situation». Il avait effectué une demande identique pour que Sainte-Catherine lui cède son terrain en janvier 2018.

«L’annexion territoriale afin d’amener ce terrain sur le territoire de Saint-Constant et nous donner pleine liberté d’agir est un premier pas concret vers la mise en place d’une bretelle de virage.» -Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant

Le nouvel avis de motion a été déposé en séance du conseil, le 15 décembre. Dans le document, Saint-Constant fait savoir qu’elle a informé les élus de Sainte-Catherine de ses intentions d’annexer le site en juillet dernier. Depuis 2016, les deux Villes voisines sont en discussion pour réviser leurs limites territoriales, sans succès, et ce, malgré de l’accompagnement professionnel pour dénouer l’impasse.

«Bien que ce dossier représente un enjeu majeur pour la Ville de Saint-Constant, dû à sa position du côté sud de la route 132, nous comprenons qu’il ne revêt pas le même niveau de priorité pour la Ville de Sainte-Catherine. La fluidité de la circulation, la sécurité des usagers et des piétons ainsi que l’achalandage causé dans le secteur sont des enjeux depuis des années pour nos citoyens. Nous ne pouvons attendre plus longtemps et avons été assez patients, la situation doit être réglée», dit le maire Jean-Claude Boyer.

D’après l’avis de motion, Sainte-Catherine aurait fait savoir qu’elle souhaite que les discussions ne portent pas uniquement sur l’intersection névralgique, mais plutôt sur l’ensemble du corridor de la route 132, au déplaisir de Saint-Constant. Celle-ci ne veut pas repousser l’aménagement de la bretelle «au moment encore indéterminé où les travaux d’un boulevard urbain de la route 132 seront exécutés», met-elle au clair dans la résolution.

Trafic et accident

Entre autres arguments, la Ville de Saint-Constant fait valoir que 28 accidents sont survenus à cette intersection depuis novembre 2015, d’après des statistiques obtenues auprès de la Régie intermunicipale de police Roussillon. De plus, le trafic sur la rue Saint-Pierre pour transiger à cet endroit s’étend «souvent» sur plus de 300 mètres, ajoute la Municipalité.

Cette dernière doit adopter le règlement à l’occasion d’une future séance du conseil. Le règlement prévoit que «la partie du territoire de la Ville de Sainte-Catherine sera annexée au territoire de la Ville de Saint-Constant, est-il écrit dans le document. Le territoire sera, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, rattaché au district électoral numéro 5».

Le Reflet a demandé à la Ville de Saint-Constant davantage de détails sur les étapes du processus d’annexion. Le Journal est également en attente d’un retour de la Ville de Sainte-Catherine qui lui a fait savoir qu’elle lui reviendrait rapidement.