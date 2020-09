Saint-Mathieu inaugure sa nouvelle piste de pumptrack

Les Mathéens peuvent pratiquer le vélo, la trottinette, le patin et la planche à roulettes sur une nouvelle piste de pumptrack installée derrière l’Église de Saint-Mathieu, depuis le 20 septembre.

La piste a été aménagée par la Ville afin d’offrir aux citoyens une activité «qui n’a pas d’âge».

«Les membres du conseil ont à cœur de développer un milieu de vie de qualité et propice à l’épanouissement des familles qui choisissent de vivre à Saint-Mathieu, et nous croyons que permettre à nos jeunes, du plus petit au plus grand, d’avoir un lieu sécuritaire pour s’amuser et se rassembler cadre parfaitement avec cette mission», souligne la mairesse, Lise Poissant.

Ce projet s’inscrit dans la Politique familiale de la Municipalité.

Lors de l’inauguration, les gens présents ont pu assister à une démonstration de ces sports présentée par une équipe de professionnels dans le domaine, appelée Les Krusher. Puis, une clinique d’initiation sur les bases de la pratique du BMX et de la planche à roulettes a également eu lieu.

Le coût de la piste achetée par la Ville s’élève à 58 351$, précise Maria Rebeca Brzozowski, du Service des loisirs.

À LIRE AUSSI: VIDÉOS – Des trottineurs s’en donnent à cœur joie sur une piste à Sainte-Catherine