Saint-Philippe ajoute de la signalisation pour mieux voir les traverses piétonnières

La Ville de Saint-Philippe a installé des panneaux de signalisation lumineux à l’approche des traverses piétonnières situées sur la route Édouard-VII à l’angle des rues des Ormes et Croissant du Parc, afin d’améliorer la sécurité des piétons à ces endroits, précise-t-elle.

La Municipalité souhaitait en ajouter depuis longtemps et avait fait une demande en ce sens en novembre 2019 au ministère des Transports du Québec (MTQ), alors responsable de la route 217, rappelle-t-elle. Puisque cet axe routier est sous juridiction municipale depuis août dernier, Saint-Philippe a pu intervenir plus rapidement, explique-t-elle.

«Au fil du temps, plusieurs demandes ont été présentées au MTQ pour améliorer la circulation et la sécurité sur la route Édouard-VII, notamment concernant les traverses piétonnes. Maintenant que nous avons pleine juridiction sur cette artère, on peut agir immédiatement et mettre en place des solutions attendues par la population» affirme Johanne Beaulac, mairesse de Saint-Philippe, par voie de communiqué.

Les clignotants lumineux doivent être activés par les usagers de la traverse. Ceux-ci n’ont qu’à appuyer sur le bouton installé à cet effet, avant de s’avancer. Cet ajout attire désormais l’attention des automobilistes et les sensibilise à l’obligation de céder le passage, souligne la Ville.